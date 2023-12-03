Строительство школы на 1 тыс. 100 мест завершают в Краснодаре

Об этом 3 декабря сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

В школе на улице Первомайской в поселке Знаменском завершается внутренняя отделка и озеленение территории. В школьном дворе устанавливают игровое оборудование, скамейки, обустраивают спортивное ядро.

«Строительство школы на 1100 мест в посёлке Знаменском подходит к завершению. Отставание сократили увеличением количества рабочих», — написал Наумов в Telegram.

Также глава Краснодара проверил строительство физкультурно-оздоровительные комплексом на улице Сормовской и Фадеева. Завершить их строительство планируют до конца года.

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