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Строительство школы на 1 тыс. 100 мест завершают в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-shkoly-na-1-tys-100-mest-zavershayut-v-krasnodare
Строительство школы на 1 тыс. 100 мест завершают в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

Об этом 3 декабря сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

В школе на улице Первомайской в поселке Знаменском завершается внутренняя отделка и озеленение территории. В школьном дворе устанавливают игровое оборудование, скамейки, обустраивают спортивное ядро.

«Строительство школы на 1100 мест в посёлке Знаменском подходит к завершению. Отставание сократили увеличением количества рабочих», — написал Наумов в Telegram.

Также глава Краснодара проверил строительство физкультурно-оздоровительные комплексом на улице Сормовской и Фадеева. Завершить их строительство планируют до конца года.

Читайте также: с начала года в Краснодарском крае построили 16 школ.

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