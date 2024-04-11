Школьник задушил уличную собаку в Краснодарском крае

Инцидент произошел 11 апреля в селе Белая Глина на улице им. Максима Горького.

По словам очевидцев, мальчик тянул бродячую собаку по улице, туго затянув на ней ошейник. Он поднимал ее над землей и намеренной душил. Все это школьник делал на глазах у других детей.

Через некоторое время измученная собака умерла. Мальчик продолжил издеваться уже над ее трупом.

Местные жители рассказывают, что этот ребенок уже не первый раз издевается над животными. Ранее он уже убивал щенков и котят. Кроме того, он регулярно обижает сверстников.

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции, пишет газета «Белоглинские вести».

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