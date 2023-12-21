Школьник ударил одноклассника электрошокером в Новороссийске

Инцидент произошел на уроке в гимназии № 6 города-героя.

По словам родителей пострадавшего школьника, учитель сначала не заметил, что произошло, но после того, как ребенок закричал и заплакал, его отвели в медпункт. Скорую помощь вызывать не стали.

«Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних полиции Южного района УМВД России по Новороссийску проводится проверка фактов, изложенных законным представителем несовершеннолетнего. Изучаются обстоятельства происшедшего, а также назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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