Школьник спас тонущую пенсионерку в Геленджике

Случай произошел на днях на пляже «Багамы» в районе Толстого мыса.

В тот день пожилая женщина начала тонуть в море из-за того, что ее надувную подушку унесло ветром. До берега было около 5 метров.

Спасатель на пляже увидел это и поспешил на помощь. Но, к счастью для пенсионерки, в этот момент рядом с ней оказался местный пятиклассник.

Мальчик заметил барахтающуюся в воде пожилую женщину, подплыл к ней и протянул свою руки. Школьник помог ей подняться на ноги и довел к берегу. Там пенсионерку передали спасателям, пишет газета «Прибой».

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