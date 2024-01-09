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Школьник разбил памятники на кладбище в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnik-razbil-pamyatniki-na-kladbishhe-v-krasnodarskom-krae
Школьник разбил памятники на кладбище в Краснодарском крае
Школьник разбил памятники на кладбище в Краснодарском крае

Инцидент произошел ранее в селе Воскресенском Отрадненского района.

Известно, что 13-летний мальчик, приехавший в Краснодарский край на новогодние праздники из Карачаево-Черкессии, пришел на местное кладбище и начал разбивать памятники.

По факту вандализма на кладбище правоохранители проводят проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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