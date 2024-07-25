Школьник ночью сломал 100-метровый забор детского сада в Тихорецком районе

Строение с почти вековой историей в поселке Малороссийский было частью облика центра населенного пункта.

Елена Мельник в этот детсад приводит уже второго ребенка. О случившемся говорить трудно, до этого подобных случаев здесь не было.

«Когда мой ребенок увидел разрушения, он даже расплакался и сказал, что переживает за свой детский садик. Мы все были в шоке, столько разрушений», ― сетует жительница поселка Елена Мельник.

Возможность восстановления и сумму ущерба еще предстоит выяснить. Администрация детского сада надеется, что ремонт будет проведен как можно скорее.

«Выехала на работу, когда приехала, ― была поражена. Сказать, что мы были удивлены, ― это мало сказать», ― говорит заведующая детским садом Татьяна Лихарева.

За одну ночь 100-метровый забор оказался на траве. Урагана тогда не было, а чтобы снести его вручную, надо было постараться.

«Сложно представить, какие усилия потребовались, чтобы сломать забор. Кирпичные колонны не так-то просто свалить, обычно для этого требуется специальная техника. Как действовали вандалы, пока остается загадкой, но видно, что одну часть ограждения удалось лишь подорвать, а уже здесь завалили полностью, оставив после себя разруху», ― сообщает корреспондент Николай Тихий.

В правоохранительные органы о происшествии сообщили наутро, вместе с этим передали записи с камер видеонаблюдения.

«Полицейские в тот же день определили личность подозреваемого, им оказался 17-летний местный житель. В настоящее время проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, действия предусматриваются статьей 167 УК РФ», ― отмечает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Теперь молодому дебоширу грозит штраф до 40 тыс. рублей и учет в ОПДН. Отвечать за свои действия придется самому, поскольку уголовная ответственность наступает с 16 лет.

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