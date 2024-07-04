Подростки повредили арт-объект «Саксофонист» в Армавире
Происшествия
04.07.2024 07:12
В Армавире в июле подростки повредили один из арт-объектов на улице Кирова.
Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно записи, группа подростков пыталась повредить фигуру «Саксофонист». В итоге арт-объект получил повреждения.
Видеозапись передали городским властям для дальнейшего разбирательства, сообщает сетевое издание «Муниципальный вестник Армавира» в Telegram.
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