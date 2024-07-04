Подростки повредили арт-объект «Саксофонист» в Армавире

В Армавире в июле подростки повредили один из арт-объектов на улице Кирова.

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно записи, группа подростков пыталась повредить фигуру «Саксофонист». В итоге арт-объект получил повреждения.

Видеозапись передали городским властям для дальнейшего разбирательства, сообщает сетевое издание «Муниципальный вестник Армавира» в Telegram.

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