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Подростки повредили арт-объект «Саксофонист» в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostki-povredili-art-obekt-saksofonist-v-armavire
Подростки повредили арт-объект «Саксофонист» в Армавире
Фото t.me/armvestru

В Армавире в июле подростки повредили один из арт-объектов на улице Кирова.

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно записи, группа подростков пыталась повредить фигуру «Саксофонист». В итоге арт-объект получил повреждения.

Видеозапись передали городским властям для дальнейшего разбирательства, сообщает сетевое издание «Муниципальный вестник Армавира» в Telegram.

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