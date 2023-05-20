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Школьник из Туапсе создал голосовой помощник «Ева» — аналог «Алисы» Яндекса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnik-iz-tuapse-sozdal-golosovoj-pomoshhnik-eva-analog-alisy-yandeksa
Школьник из Туапсе создал голосовой помощник «Ева» — аналог «Алисы» Яндекса
Фото "Туапсинские вести"

Туапсинский девятиклассник разработал помощницу «Еву», подобную яндексовской «Алисе». «Ева» работает на ПК и уже может выполнять математические вычисления и предсказывать погоду.

Юный разработчик — ученик туапсинской гимназии № 1 Ариан Семенов. Его проект «Распознание и синтез человеческой речи искусственным интеллектом» получил гран-при научно-практической конференции «Традиции и новаторство в современном образовании».

По словам учителя математики гимназии № 1 Татьяны Глотовой, Ариан работал над «Евой» целый год. И делал ее с нуля, так как прописанных шаблонов и алгоритмов не существует. Этот проект вытек из другой задумки — связи музыки и математики, но получилась «Ева».

Ариан Семенов говорит, что его голосовой помощник очень прост, но его можно доработать, а затем адаптировать для гаджетов, сообщает газета «Туапсинские вести».

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