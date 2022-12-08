Школьник из Краснодара спел кавер на песню SHAMANа «Я русский»
Культура
08.12.2022 08:36
Клип в поддержку российских военных набрал уже несколько тысяч просмотров.
В видеоролике Илья Шишкин гуляет по краевой столице. В кадр попали филармония Пономаренко, Дом книги, памятник казакам-основателям Кубани, собор Александра Невского и другие знаковые места.
Кавер вместе с мальчиком исполнили солистки двух краснодарских коллективов. Школьник уже планирует запись новой песни в поддержку российских военнослужащих.
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