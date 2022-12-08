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Школьник из Краснодара спел кавер на песню SHAMANа «Я русский»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnik-iz-krasnodara-spel-kaver-na-pesnyu-shamana-ya-russkij
Видео канала «Кубань 24»

Клип в поддержку российских военных набрал уже несколько тысяч просмотров.

В видеоролике Илья Шишкин гуляет по краевой столице. В кадр попали филармония Пономаренко, Дом книги, памятник казакам-основателям Кубани, собор Александра Невского и другие знаковые места.

Кавер вместе с мальчиком исполнили солистки двух краснодарских коллективов. Школьник уже планирует запись новой песни в поддержку российских военнослужащих.

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