Школьник из Краснодара спел кавер на песню SHAMANа «Я русский»

Клип в поддержку российских военных набрал уже несколько тысяч просмотров.

В видеоролике Илья Шишкин гуляет по краевой столице. В кадр попали филармония Пономаренко, Дом книги, памятник казакам-основателям Кубани, собор Александра Невского и другие знаковые места.

Кавер вместе с мальчиком исполнили солистки двух краснодарских коллективов. Школьник уже планирует запись новой песни в поддержку российских военнослужащих.

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