Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В госпитале Ейска артисты из Ленинградского района выступили для раненых бойцов СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gospitale-ejska-artisty-iz-leningradskogo-rajona-vystupili-dlya-ranenyh-bojtsov-svo
Видео канала «Кубань 24»

Для солдат подготовили концерт. В репертуар вошли кадриль от театра танцев «Родная сторонушка», рок-хиты от ансамбля «Славяне» и номера творческой молодежи.

Официальной частью выступления не закончились. В больничном коридоре провели концерт по заявкам. Звучали спонтанные дуэты. Творческая делегация из Ленинградского района навещает госпиталь уже второй раз.

«Сегодня мы прошли по палатам. Видели, какие они вначале ходили — без эмоций, и какие они сейчас. Они поют в коридорах, фотографируются с ребятами. Мы им сегодня принесли маленькую частичку жизни», — сказал заслуженный работник культуры России Виктор Вирченко.

Артисты обрадовали бойцов не только музыкой, также по палатам разнесли сладкие наборы. Кроме того, раненым передали письма со словами поддержки от школьников.

Читайте также: в Новороссийске волонтеры организовали общество для сбора помощи участникам СВО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева
  4. Фирма Галицкого узаконила построенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар»
  5. До 70% призывников из Краснодара пройдут срочную службу на Кубани
  6. Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях