В госпитале Ейска артисты из Ленинградского района выступили для раненых бойцов СВО
Для солдат подготовили концерт. В репертуар вошли кадриль от театра танцев «Родная сторонушка», рок-хиты от ансамбля «Славяне» и номера творческой молодежи.
Официальной частью выступления не закончились. В больничном коридоре провели концерт по заявкам. Звучали спонтанные дуэты. Творческая делегация из Ленинградского района навещает госпиталь уже второй раз.
«Сегодня мы прошли по палатам. Видели, какие они вначале ходили — без эмоций, и какие они сейчас. Они поют в коридорах, фотографируются с ребятами. Мы им сегодня принесли маленькую частичку жизни», — сказал заслуженный работник культуры России Виктор Вирченко.
Артисты обрадовали бойцов не только музыкой, также по палатам разнесли сладкие наборы. Кроме того, раненым передали письма со словами поддержки от школьников.
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