Школьник доехал на велосипеде из Краснодара в Новороссийск

Велопутешествие между городами 13-летний мальчик совершил вместо со своим отцом. Всего они проехали 165 км, на это у них ушло около 13 часов.

Школьник с отцом проделал путь из краевой столицы в село Большие хутора под Новороссийском, чтобы попасть в гости к своему дедушке. По словам ребенка, к этой поездке он готовился два года.

«Было очень тяжело, особенно перед перевалами между Верхней Баканкой и Нижней. Уже абсолютно не было сил, мешали фуры, был сильный встречный ветер», — рассказал юный велопутешественник.

Он уточнил, что во время велозаезда они с отцом останавливались, чтобы отдохнуть на траве. Однако трудности школьника совсем не напугали, он планирует снова проехать на велосипеде из Краснодара в Новороссийск уже этим летом, пишет газета «Жизнь Абрау».

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