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Девушка проехала на велосипеде из Владивостока в Сочи, преодолев 11 500 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-proehala-na-velosipede-iz-vladivostoka-v-sochi-preodolev-11-500-km
Девушка проехала на велосипеде из Владивостока в Сочи, преодолев 11 500 км
Фото из соцсетей

Велосипедистка из Москвы Анна Роднищева в одиночку преодолела путь через всю Россию — от Японского моря к Черному.

Девушка выехала из Владивостока 10 мая и ровно через 5 месяцев — 10 октября приехала в Сочи. Конечной точкой своего маршрута она выбрала Олимпийский парк в Имеретинском курорте.

За 5 месяцев велосипедистка преодолела более 11,5 тыс. км — около 76 км в день. Она планирует вернуться в Москву на поезде, сообщила Роднищева интернет-порталу «Кубань 24».

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