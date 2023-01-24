Школе-интернату ФК «Краснодар» присвоен статус «Футбольной академии высшей категории»

Статус «Футбольная академия высшей категории» интернату ФК «Краснодар» присвоили 23 января на заседании комиссии при президенте РФС по аттестации футбольных школ.

Этот статус получили пять российских футбольных школ. Это позволит им получать методическую, организационную и финансовую поддержку со стороны Российского футбольного союза.

Наряду с интернатом ФК «Краснодар» до 30 июня 2023 года статус получили АНО «ФА «Динамо» им. Л. И. Яшина» (Москва), ЧОУ ЦОС «Локомотив» (Москва), ЧУ «Академия «Спартак» по футболу имени Ф. Ф. Черенкова» (Москва), АО «ФК «Зенит» (Санкт-Петербург).

В России действует свыше 2 тыс. 500 футбольных школ. Они ежегодно ранжируются РФС по четырем категориям. Начиная с третьей категории школы могут претендовать на получение одного из статусов РФС. Это детский футбольный центр, региональный центр РФС, академия футбола или академия футбола высшей категории.

Полный список школ, имеющих статусы и категории РФС, размещены по ссылке, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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