Рамирес пообещал бросить футбол, если ФК «Краснодар» станет чемпионом России
Спорт
23.01.2023 11:02
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что сделает в случае победы «быков» в российском чемпионате.
Эквадорский футболист с российским паспортом заявил, что если «черно-зеленые» станут первыми в Премьер-лиге, он бросит играть.
«Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого», — сообщил Рамирес в интервью «СЭ» на сборе в Дубае.
Сейчас защитнику 28 лет, за «Краснодар» он играет 6 лет. Весной 2022 года Кристиан Рамирес приостановил контракт с краснодарским клубом, но через несколько месяцев вернулся.
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