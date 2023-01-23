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Рамирес пообещал бросить футбол, если ФК «Краснодар» станет чемпионом России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/ramires-poobeshhal-brosit-futbol-esli-fk-krasnodar-stanet-chempionom-rossii
Рамирес пообещал бросить футбол, если ФК «Краснодар» станет чемпионом России
Кристиан Рамирес. Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что сделает в случае победы «быков» в российском чемпионате.

Эквадорский футболист с российским паспортом заявил, что если «черно-зеленые» станут первыми в Премьер-лиге, он бросит играть.

«Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого», — сообщил Рамирес в интервью «СЭ» на сборе в Дубае.

Сейчас защитнику 28 лет, за «Краснодар» он играет 6 лет. Весной 2022 года Кристиан Рамирес приостановил контракт с краснодарским клубом, но через несколько месяцев вернулся.

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