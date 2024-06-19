Школа на 1,1 тыс. мест в поселке Северном под Краснодаром готова наполовину
Новое учебное заведение на улице 1-й Кипарисовый проезд строят в рамках нацпроекта «Образование».
Сейчас строители приступили к каменной кладке внутренних стен, лицевой кладке, обустройству внутренних сетей электричества, вентиляции, водоснабжения и канализации. Также специалисты уже начали внутреннюю отделку помещений, занимаются кровлей и прокладывают подземные коммуникации.
Всего на стройке в смену трудятся до 200 человек. Сдать новую школу в эксплуатацию рассчитывают в конце 2024 года.
Кроме того, в поселке Северном появится детский сад на 280 мест на улице Эгейской. Завершить работы планируют в 2025 году.
Всего в краевой столице параллельно строят 19 школ и 31 дошкольное учреждение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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