Школа искусств в Северском районе получила музыкальные инструменты по нацпроекту

В детскую школу искусств станицы Северской закупили восемь новых пианино. На это направили более 4,2 млн рублей по нацпроекту «Культура».

По словам главы минкультуры региона Виктории Лапиной, сейчас в ДШИ обучаются более 600 человек. Ее солисты и исполнительские коллективы регулярно завоевывают награды различных уровней — от зональных до международных.

«Уверена, что новые высококачественные инструменты позволят ребятам достичь новых высот в творчестве», — отметила Виктория Лапина.

Новые пианино разместили в зале хорового пения и в классе для занятий вместо музыкальных инструментов, возраст которых превысил 40 лет.

Всего за 5 лет работы по нацпроекту «Культура» отрасль региона получила уже более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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