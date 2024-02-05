Школа, детсад и жители 6 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Аварийное отключение в Карасунском округе произошло днем 5 февраля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ХБК-103» и 15 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц: Ставропольской, Селезнева, Сормовской, Стасова, Старокубанской и Алтайской, а также школа № 44 и детский сад № 167.

На месте аварии работает бригада АО «Электросети Кубани». Время восстановления подачи электричества в Карасунском округе уточняется, сообщает МЦУ Краснодара.

В 16:42 энергоаварию устранили. Всех потребителей запитали.

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