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Школа, детсад и жители 6 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkola-detsad-i-zhiteli-6-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Школа, детсад и жители 6 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение в Карасунском округе произошло днем 5 февраля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ХБК-103» и 15 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц: Ставропольской, Селезнева, Сормовской, Стасова, Старокубанской и Алтайской, а также школа № 44 и детский сад № 167.

На месте аварии работает бригада АО «Электросети Кубани». Время восстановления подачи электричества в Карасунском округе уточняется, сообщает МЦУ Краснодара.

В 16:42 энергоаварию устранили. Всех потребителей запитали.

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