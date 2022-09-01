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Школа № 103 Краснодара приняла в первые классы 800 детей

Общество
01.09.2022 15:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkola-103-krasnodara-prinyala-v-pervye-klassy-800-detej
Видео канала «Кубань 24»

В учебном заведении сформировали 20 первых классов. Среди них есть даже 1 «Ф».

«Всего 20 первых классов, более 5 тыс. школьников, из них 800 первоклассников — такое количество принимает в своих стенах школа № 103 Краснодара. К такому числу детей Краснодарский край уже давно адаптировался. С 2015 года здесь построили 66 школ, а к концу 2024 года в эксплуатацию должны ввести еще 24. Выглаженная форма, море цветов и, конечно же, волнение и у тех, кто идет первый раз в первый класс, и у выпускников», — рассказала корреспондент Александра Шпакова.

«В этом году есть нововведения. Так, каждый понедельник первый урок будет начинаться с разговора о важном: что является важным в жизни каждого ребенка, что является важным в жизни каждого человека. Эту тему будут обсуждать во всех классах — с 1 по 11», — сообщила директор школы №103 Краснодара Светлана Чернявская.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году в Краснодарском крае День знаний отмечают 760 тыс. школьников.

Автор:
Александра Шпакова
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