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Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников

Общество
01.09.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2022-godu-na-kubani-den-znanij-otmechayut-760-tys-shkolnikov
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 1 сентября посетил праздничную линейку в школе № 10 в станице Васюринской. В следующем году школе исполнится 125 лет.

«В этом году 760 тыс. школьников края отмечают День знаний. В первый класс из них пошли 80 тыс. детей. За последние 10 лет количество первоклассников увеличилось 2,5 раза. Поэтому мы активно модернизируем и строим новые образовательные учреждения», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что у каждого ребенка в городе, станице или хуторе должны быть равные стартовые возможности для успеха в будущем.

После торжественной линейки губернатору показали класс робототехники. Команда школы № 10 станицы Васюринской по робототехнике является одной из сильнейших в России.

Ученики представили свои разработки, в том числе «умный» почтовый ящик, с помощью которого можно передавать посылки через дронов-курьеров. Также главе края показали проект тренажеров, которые могут вырабатывать экологически чистое электричество.

Кондратьев отметил, что изучение современных технологий позволит детям развиваться в соответствии с актуальными требованиями времени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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