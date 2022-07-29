Широка страна моя родная: в Абинске поддержали жителей и защитников Донбасса

Видео канала «Кубань 24»

Местная молодежь присоединилась к творческому патриотическому марафону.

На сцене под открытым небом подростковый ансамбль «Метро» исполнил «Песню о Родине».

Читайте также: волонтеры из Краснодарского края оборудовали палаточный лагерь для беженцев на границе с Украиной.