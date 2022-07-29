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Широка страна моя родная: в Абинске поддержали жителей и защитников Донбасса

Общество
29.07.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/shiroka-strana-moya-rodnaya-v-abinske-podderzhali-zhitelej-i-zashhitnikov-donbassa
Видео канала «Кубань 24»

Местная молодежь присоединилась к творческому патриотическому марафону.

На сцене под открытым небом подростковый ансамбль «Метро» исполнил «Песню о Родине».

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