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Шины лопнули, колесо сломалось: фуру на трамвайные пути в Краснодаре «завел» навигатор

Происшествия
21.10.2022 13:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/shiny-lopnuli-koleso-slomalos-furu-na-tramvajnye-puti-v-krasnodare-zavel-navigator
Шины лопнули, колесо сломалось: фуру на трамвайные пути в Краснодаре «завел» навигатор
Фото t.me/kttukrd

Большегруз застрял на трамвайных путях на пересечении улиц Каляева и Красных Партизан 20 октября в 11:50. Выяснилось, что водитель ехал по навигатору.

Навигатор подсказал мужчине, что при правом повороте с улицы Красных Партизан стоит проехать не по асфальту, а по рельсам.

Больше половины квартала, до улицы Бабушкина, фура шла по трамвайным путям. Для автомобиля поездка закончилась плохо: у него лопнули шины и вывернулось в сторону колесо.

Пассажиры маршрутов № 3 и № 7 все еще не могут добраться в центра города. В сторону Юбилейного микрорайона трамваи продолжают движение, сообщает пресс-служба МУП КТТУ в Telegram.

Сообщается, что движение трамваев по улице Каляева возобновили в 13:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большегруз MAN, выехавший на трамвайные пути, парализовал движение в сторону центра Краснодара.

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