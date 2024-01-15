Щенок упал в открытый люк в Новороссийске
Происшествия
15.01.2024 20:44
К спасателям обратилась местная жительница. Она рассказала, что щенок упал в колодец и скулит.
Специалисты выехали на место, залезли в колодец и достали оттуда собаку.
«Собакен умчал в неизвестном направлении, лишь помахав спасателям хвостом. Прежде чем уехать на базу спасатели нашли крышку от люка и закрыли им колодец. Цените любые поступки добрых людей!», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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