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Шестой трейл-кросс с ориентированием «Лагонакский марафон» стартует 15 сентября

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/shestoj-trejl-kross-s-orientirovaniem-lagonakskij-marafon-startuet-15-sentyabrya
Шестой трейл-кросс с ориентированием «Лагонакский марафон» стартует 15 сентября
Шестой трейл-кросс с ориентированием «Лагонакский марафон» стартует 15 сентября

Мероприятие с 15 по 17 сентября пройдет в районе Лагонакского нагорья и Фишт-Оштеновского массива. Организовала трейл-кросс региональная общественная молодежная организация «Федерация спортивного туризма Республики Адыгея».

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По словам координатор марафона Алия Хаткова, группы будут состоять из трех человек старше 18 лет, у которых уже был опыт в аналогичных по сложности соревнованиях. Передвигаясь пешком, группы будут искать контрольные точки по выбору. Кроме того, в планах несоревновательный маршрут среди групп «7-Я», «В поход за здоровьем и эмоциями».

«Это несложный поход с целью познания родного края, популяризации туризма, краеведения и экологии среди подрастающего поколения, обучения навыкам и приемам пребывания в природной среде, а также приобщения молодых людей к активному образу жизни», — подчеркнула помощник координатора марафона Евгения Высоцкая.

Всего в «Лагонакский марафоне» примет участие 41 команда, среди которых 24 выступят в соревновательном зачете, а 17 команд в отделении «7-Я». В составах команд участники из Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и Брянской областей, а также из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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