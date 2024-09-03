Шестимиллионного туриста готовятся принять в первой половине сентября в Сочи

Об этом 3 сентября сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин, основываясь на нынешней динамике турпотока.

По словам градоначальника, сейчас средняя загрузка средств размещения в Сочи — 90%. В сентябре–ноябре в городе рассчитывают принять 1,4 млн туристов.

«Курорт продолжает удерживать лидирующие позиции в стране среди внутренних направлений для отдыха. Многие гости любят приезжать в Сочи именно в бархатный сезон. В сентябре-октябре на нашем курорте уже не так жарко, и вместе с тем море все еще теплое», — отметил Андрей Прошунин.

Глава Сочи добавил, что ежегодно набирает популярность лечебный и оздоровительный туризм. Здесь действуют более полусотни здравниц, где предоставляют самые разнообразные виды услуг по оздоровлению и лечению.

Кроме того, сейчас для отдыхающих продолжают работу все летние локации, в том числе 165 объектов туристического показа.

Всего в городе-курорте в теплый период осени туристов готовы принять 170 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, а также свыше 2,1 тыс. других средств размещения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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