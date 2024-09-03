Анталья, Стамбул, Ереван: в аэропорту Сочи назвали популярные направления лета

За три летних месяца аэропорт города-курорта обслужил 5,2 млн пассажиров.

Самыми востребованными международными направлениями в сочинской аэрогавани за июнь–август стали рейсы в турецкие Анталью и Стамбул — по 123 тыс. и 106 тыс. пассажиров соответственно. Также в топ-5 вошли Ереван (78 тыс.), Ташкент (30 тыс.) и Тель-Авив (23 тыс.).

Всего из Сочи этим летом отправили более 500 тыс. пассажиров по 23 международным направлениям в 16 стран мира.

Среди направлений по России самым популярным стал рейс в Москву, этим летом из Сочи в столицу отправили 1,6 млн пассажиров. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 426 тыс. пассажиров, в Екатеринбург улетело 314 тыс. человек, в Новосибирск — 270 тыс., а в Уфу — 191 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 60 тыс. пассажиров в сутки выросла нагрузка на аэропорт Сочи.