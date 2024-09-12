Шестимиллионного туриста 2024 года торжественно встретили в Сочи

Шестимиллионным туристом стала Снежана Тюлина, которая приехала в отпуск вместе с супругом из Москвы.

Представители мэрии встретили семейную пару в отеле. От имени главы города Андрея Прошунина им вручили сертификат шестимиллионного туриста и памятные подарки.

Всего в бархатный сезон на курорте туристов принимают 170 баз отдыха и гостиничных комплексов, более 2,1 тыс. малых отелей, гостевых домов, глемпингов и индивидуальных средств размещения. Кроме того, работают 56 санаториев и пансионатов с лечебной базой. Для туристов открыты 165 рекреационных объектов.

Также открыты 170 благоустроенных пляжей, а свои услуги предлагают более 2 тыс. объектов общепита.

До ноября на курорте планируют принять около 1,4 млн гостей, всего по итогам года планируют встретить порядка 8 млн туриста и побить собственный рекорд, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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