Бархатный сезон: перелет в Сочи и обратно в среднем подешевел на 18%

Специалисты сервиса по поиску и покупке авиабилетов проанализировали цены на рейсы из разных городов России в Сочи.

Согласно исследованию, Сочи удерживает позицию самого популярного направления для отпуска — на город-курорт приходится 17% от всех внутренних бронирований авиабилетов в стране.

При этом в сентябре перелет в Сочи и обратно стал в среднем на 18% дешевле, чем в августе. Также с началом бархатного сезона уже на 13% увеличилось число желающих отдохнуть на сочинских курортах.

По данным аналитиков, большинство авиабилетов в Сочи приобрели туристы из Москвы. На них приходится 34% от всех бронирований. Здесь стоимость билетов в обе стороны для экономкласса составляет около 24 тыс. рублей.

На втором месте по бронированию авиабилетов в город-курорт оказались отдыхающие из Санкт-Петербурга — 11%. Для них билеты туда и обратно обошлись в среднем в 27,7 тыс. рублей.

Третье место досталось гостям из Екатеринбурга. Оттуда забронировали 6% всех отправлений в Сочи, потратив на билеты в оба конца порядка 26 тыс. рублей, пишет «Лента.ру».

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