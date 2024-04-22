Шестидневная рабочая неделя началась в России
Общество
22.04.2024 09:26
На этой неделе жители РФ впервые за долгое время будут работать шесть дней — 22 по 27 апреля.
Это связано с переносом выходного дня в субботу 27 апреля на следующую неделю. После шести отработанных дней россиян ждут длинные выходные — 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая.
Согласно производственному календарю на 2024 год, следующие длинные выходные ожидают жителей России с 9 по 12 мая.
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