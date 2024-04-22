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Шестидневная рабочая неделя началась в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-nachalas-v-rossii
Шестидневная рабочая неделя началась в России
Фото freepik.com

На этой неделе жители РФ впервые за долгое время будут работать шесть дней — 22 по 27 апреля.

Это связано с переносом выходного дня в субботу 27 апреля на следующую неделю. После шести отработанных дней россиян ждут длинные выходные — 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая.

Согласно производственному календарю на 2024 год, следующие длинные выходные ожидают жителей России с 9 по 12 мая.

Читайте также: повысить плату за сверхурочную работу предложили в России. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме в первом чтении.

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