Шестидневная рабочая неделя началась в России

На этой неделе жители РФ впервые за долгое время будут работать шесть дней — 22 по 27 апреля.

Это связано с переносом выходного дня в субботу 27 апреля на следующую неделю. После шести отработанных дней россиян ждут длинные выходные — 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая.

Согласно производственному календарю на 2024 год, следующие длинные выходные ожидают жителей России с 9 по 12 мая.

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