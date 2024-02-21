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Повысить плату за сверхурочную работу предложили в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/povysit-platu-za-sverhurochnuyu-rabotu-predlozhili-v-rossii
Повысить плату за сверхурочную работу предложили в России
Фото freepik.com

Соответствующий законопроект приняли в Госдуме в первом чтении.

Изменения предлагают внести в ст. 152 Трудового кодекса. Рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу будут исходя из текущей зарплаты, которая включает премии и другие стимулирующие и компенсационные выплаты.

«Оплата сверхурочной работы должна обеспечивать повышенную оплату труда работника по сравнению с оплатой аналогичной работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени, адекватную компенсацию увеличенных трудозатрат, понесенных работником», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, инициатива предусматривает, что принятие законопроекта не будет основанием для пересмотра ранее установленных условий, которые предусматривают оплату сверхурочной работы в более высоком размере.

Сейчас сверхурочная работа оплачивается не менее чем в полуторном размере за первые два часа работы и не менее чем в двойном за последующие часы, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

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