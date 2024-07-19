Шестой за июль температурный рекорд побит 19 июля в Краснодаре

В краевой столице продолжается аномальная жара. Столбики термометров поднимаются до опасных отметок.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в 13:00 19 июля температура воздуха в Краснодаре прогрелась до +38 °С.

Синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил в Telegram, что предыдущий температурный рекорд 19 июля в Краснодаре был установлен в 2021 году, составив +36,9 °С.

Температурные рекорды в краевом центре обновляются уже четыре дня подряд и шестой раз за июль.

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по сильной жаре. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности, выходя на улицу.

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