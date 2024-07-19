Аномальная жара в Краснодарском крае сохранится как минимум до конца недели
Общество
19.07.2024 09:06
На Кубани сохраняется сильная жара с экстремально высокими температурами. В таких условиях в Краснодаре возможно обновление очередного суточного температурного рекорда.
По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, такая погода в регионе сохранится на ближайшие дни.
«Если говорить о перспективах, то сильного похолодания не ожидается», — отметил он.
По прогнозам синоптиков, ближайшие пять дней температура в крае останется высокой и будет колебаться в пределах от +34 °С до +36 °С.
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