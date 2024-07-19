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Аномальная жара в Краснодарском крае сохранится как минимум до конца недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anomalnaya-zhara-v-krasnodarskom-krae-sohranitsya-kak-minimum-do-kontsa-nedeli
Фото unsplash.com

На Кубани сохраняется сильная жара с экстремально высокими температурами. В таких условиях в Краснодаре возможно обновление очередного суточного температурного рекорда.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, такая погода в регионе сохранится на ближайшие дни.

«Если говорить о перспективах, то сильного похолодания не ожидается», — отметил он.

По прогнозам синоптиков, ближайшие пять дней температура в крае останется высокой и будет колебаться в пределах от +34 °С до +36 °С.

Читайте также: в Краснодаре 18 июля вновь обновился суточный температурный рекорд.

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