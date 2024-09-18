Шесть улиц Новороссийска назовут в честь участников СВО

Это улицы в населенных пунктах Мысхако, Раевская, Семигорский и Федотовка.

«В официальном Telegram-канале главы муниципального образования выходят публикации, повествующие о героях СВО в честь которых названы улицы на территории города-героя Новороссийск. Публикации выходят раз в месяц», — рассказала и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Новороссийска Наталия Приходько.

Уже 45 улиц и колледж радиоэлектронного приборостроения Новороссийска носят имена героев СВО. Работа по присвоению имен участников спецоперации улицам будет продолжена.

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