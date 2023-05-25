Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Шесть украинских беспилотников ночью атаковали Крым

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-ukrainskih-bespilotnikov-nochyu-atakovali-krym
Шесть украинских беспилотников ночью атаковали Крым
Фото rosavtodor.ru

Об этом 25 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, за прошедшую ночь в регионе обнаружили шесть беспилотников противника. Часть из них приземлили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, остальные сбили силами противовоздушной обороны.

«Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 25 мая атаке украинских беспилотников также подвергся Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, военные сбили 2 БПЛА из стрелкового оружия в районе Качи, еще несколько беспилотников приземлили с помощью средств РЭБ.

Статьи
Как правильно закаляться: плюсы и опасность
Как правильно закаляться: плюсы и опасность
Куда пойти с детьми: музеи античности под открытым небом в Краснодарском крае
Куда пойти с детьми: музеи античности под открытым небом в Краснодарском крае
Лимфома Ходжкина глазами пациента: что это такое, как лечить и как с ней жить
Лимфома Ходжкина глазами пациента: что это такое, как лечить и как с ней жить
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 мая
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях