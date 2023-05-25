Шесть украинских беспилотников ночью атаковали Крым

Об этом 25 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, за прошедшую ночь в регионе обнаружили шесть беспилотников противника. Часть из них приземлили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, остальные сбили силами противовоздушной обороны.

«Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 25 мая атаке украинских беспилотников также подвергся Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, военные сбили 2 БПЛА из стрелкового оружия в районе Качи, еще несколько беспилотников приземлили с помощью средств РЭБ.