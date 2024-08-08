Шесть проектов-победителей конкурса реализуют в этом году в Ленинградском районе

Всего в регионе 211 проектов, на которые Краснодарский край направил рекордный 1 млрд рублей.

В хуторе Западном завершили строительные работы в новом сквере. Название ему пока не придумали. Здесь осталось провести парковое освещение и озеленение. Осенью подрядчик посадит 200 кустарников и деревьев, а жители заранее высадили здесь хвойные.

«Стремимся каждый год создавать что-то для наших жителей, чтобы наша жизнь была комфортной, чтобы не все уезжали отсюда, оставались здесь. Я очень об этом забочусь, очень хочу, чтобы наши хутора жили», ― делится глава Западного сельского поселения Ленинградского района Татьяна Шевченко.

Хутор получил 9,5 млн рублей из краевой казны по инициативному бюджетированию. По этой же программе здесь чуть раньше появились и детский городок, и спортивная площадка. Изменения жителей радуют.

В хуторе Коржи программа инициативного бюджетирования соединит берега Средней Челбаски. Раньше на этом месте реки был ненадежный деревянный мост.

«Теперь этот мост сделали металлическим. С двух сторон его будут украшать кованые арки, а в этих карманах поставят скамейки и уличные фонари. Здесь отличный вид на реку», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Подходы к мосту тоже облагородят и расширят, вдоль них высадят деревья. Однако жителям хутора больше важна была практическая сторона. Так, мост экономит время на дорогу.

«Там находится центр, больницы, школа, садик. Там люди живут, дети, которым нужно или вокруг обходить. У нас всю жизнь была эта кладка», ― говорит глава Крыловского сельского поселения Ленинградского района Виктор Баранник.

В этом году в регионе осуществят 211 местных инициатив по благоустройству. На их реализацию краевые власти направили рекордный 1 млрд рублей ― сумма вчетверо увеличилась со старта программы. На более масштабные проекты муниципалитеты могут привлекать средства нацпроектов. Так, 104 общественные территории Кубани в этом году получат новый облик, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Так, в Ленинградской на набережной искусственного пруда проведут берегоукрепление и обустроят прогулочную зону. Она будет с видовыми площадками.

«Здесь еще будет проходить забор высотой в 1 м, чтобы детки не смогли попасть в воду», ― отмечает прораб подрядной организации Марат Утешкалиев.

Затем проведут озеленение и установку скамей и площадок ― детских и спортивных. На следующий год уже планируют работы на противоположном берегу.

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