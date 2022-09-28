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Шесть предприятий Кубани презентуют промышленный потенциал края на Всероссийской неделе охраны труда

Экономика
28.09.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-predpriyatij-kubani-prezentuyut-promyshlennyj-potentsial-kraya-na-vserossijskoj-nedele-ohrany-truda
Шесть предприятий Кубани презентуют промышленный потенциал края на Всероссийской неделе охраны труда
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

VII Всероссийская неделя охраны труда проходит в Парке науки и искусства «Сириус» с 27 по 30 сентября. В рамках форума предприятия Краснодарского края презентуют современные средства технического обеспечения безопасности труда.

Так, на стенде Краснодарского края компания «ОМНИ Автоматика» представляет насосную установку пожаротушения для систем водяного и пенного пожаротушения. Бытовые и профессиональные косметико‑гигиенические, дезинфицирующие моющие средства презентует компания «Флореаль».

Предприятие «Электроприбор» учит обращаться с современными электрозащитными средствами и указателями напряжения. Компания «Кубаньмаш» на выставке представляет противопожарные и технические двери. Предприятие «Medlex» — дезинфицирующие средства, а «Фармсервис» — промышленные средства защиты органов дыхания.

В Краснодарском крае Всероссийская неделя охраны труда проходит уже седьмой раз. В рамках форума и выставки запланировали более 100 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предприятия Краснодарского края могут принять участие в отраслевых выставках абсолютно бесплатно. Подать заявку на участие в краевых презентациях можно на сайте Фонда развития промышленности или по телефонам:  8(861) 205-44-09 или 8-800-500‑27‑28.

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