Шесть полицейских «постеснялись» задекларировать недвижимость в Сочи
Происшествия
14.04.2023 10:35
В ходе антикоррупционной проверки соблюдения прокуратурой Лазаревского района Сочи установила, что сотрудники полиции предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2021 год.
В частности, незадекларированными остались четыре объекта недвижимости общей площадью 950 кв. м, земельный участок площадью 700 кв. м и два автомобиля.
Прокуратура направила в адрес начальника УВД по Сочи представление, по результатам его рассмотрения шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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