Шесть полицейских «постеснялись» задекларировать недвижимость в Сочи

В ходе антикоррупционной проверки соблюдения прокуратурой Лазаревского района Сочи установила, что сотрудники полиции предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

В частности, незадекларированными остались четыре объекта недвижимости общей площадью 950 кв. м, земельный участок площадью 700 кв. м и два автомобиля.

Прокуратура направила в адрес начальника УВД по Сочи представление, по результатам его рассмотрения шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе экс-депутату горсовета предъявили обвинение в мошенничестве с землей на берегу моря.