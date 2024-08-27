Шесть планет и Луна: парад планет смогут увидеть 28 августа жители Кубани

Редкое астрономическое явление можно будет увидеть в небе 28 августа после 4:00. На утреннем небе выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна.

Уточняется, что все они будут находиться по одну сторону от Солнца. При ясной погоде все шесть планет, кроме Нептуна и Урана, можно будет разглядеть невооруженным глазом. Чтобы увидеть Нептун и Уран потребуется телескоп или мощный бинокль.

Астрономы предупредили, что Меркурий будет сложнее всего рассмотреть. Он станет заметен всего на час, находится низко у горизонта и «теряется» в солнечных лучах.

Наблюдение планет можно начать заранее. Первыми, после 21:00 взойдут Сатурн, после полуночи из-за горизонта появятся Уран, Юпитер, Марс и Луна. Меркурий взойдет на рассвете после 4:15 и присоединится к паре Марса и Юпитера.

В эту же ночь мимо Марса и Юпитера пройдет убывающий серп Луны, утром он будет недалеко от Марса. Также вблизи юго-западного горизонта можно увидеть Нептун и Сатурн.

Специалисты отмечают, что «малым парадом планет» это событие можно назвать только условно — планеты «собрались» в очень большом секторе, составляющем 160 градусов, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Следующий большой парад планет ожидается 28 февраля 2025 года.

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