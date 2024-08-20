Новый рекорд установил наноспутник инженеров из Краснодарского края

Команда молодых инженеров из Курганинска запустила наноспутник в ближний космос в рамках фестиваля «VКОСМОС», организованного Центром молодежного инновационного творчества «Перспектива».

Спутник KubSat-4 запустили 29 июля в 4:50 из Томской области. Аппарат подняли на высоту до 28,5 км с помощью стратосферного зонда, использующего гелиевый шар нулевого давления. Связь и контроль миссии осуществлял Центр управления полетами в Курганинске.

В команду сопровождения вошли 7 инженеров: школьники, студенты, молодые ученые и ветераны космической отрасли, а также представители: ЦМИТ «Перспектива», КУБСАТ АЭРО, «Высотные платформы».

Команда инженеров трудилась над этим проектом 6 лет, ежегодно проводила испытания и модернизации. В 2023 году наноспутник кубанских инженеров провел в космосе 13 часов. В этот раз наноспутник провел в стратосфере 36 часов. Наноспутник пролетел над Томской и Омской областями и успешно приземлился в Ханты-Мансийском автономном округе.

Участники миссии выполнили все поставленные задачи, в том числе получили метеоданные, зафиксировали необходимые наблюдения и испытали систему автоподдержки полета зонда. Команда поделилась кадрами спутника из космоса, на котором изображен логотип Фонда развития инноваций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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