Шесть новых поликлиник построили в Краснодарском крае

Поликлиники возвели в Краснодаре, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Павловском и Староминском районах в рамках программ «Развитие здравоохранения» и «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что параллельно со строительством новых медучреждений ведется обновление уже существующих.

«За последние пять лет только по программе модернизации первичного звена здравоохранения выполнили капремонты в 36 поликлиниках», — сказал Филиппов.

Открытие новых поликлиник, по его словам, — это возможность повысить доступность первичной медпомощи и увеличить штат узких специалистов.

Также он отметил, что в новых поликлиниках жители смогут получать консультации специалистов различного профиля, проходить необходимые обследования и получать лечение.

В прошлом году на Кубани открыли детскую поликлинику на 300 посещений в смену на улице Писателя Знаменского в Краснодаре, а также поликлинику на 100 посещений в смену в станице Старовеличковской Калининского района. В этом году начала работать детская поликлиника в Кавказском районе. Она рассчитана на 250 посещений в смену, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: на Кубани за 5 лет построили и отремонтировали более 400 медучреждений.

Подпишись, здесь всегда интересно.