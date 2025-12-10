На Кубани за 5 лет построили и отремонтировали более 400 медучреждений

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о том, что делают в Краснодарском крае для улучшения качества и доступности медпомощи. Работу проводят в том числе по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Глава региона пояснил, что возведение и модернизация медицинских организаций является одним из ключевых направлений развития всей системы здравоохранения.

За пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 400 учреждений, в том числе 80 в рамках нацпроекта. Например, открыли более 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 65 офисов врача общей практики, поликлиники в Калининском и Кавказском районах. Открыли детскую поликлинику в краснодарском микрорайоне Гидростроителей, корпус краевой клинической больницы №1. Отремонтировали 270 различных медучреждений. Во всех установили новейшую технику, на работу пригласили квалифицированных сотрудников.

«В результате благодаря современному оборудованию врачи применяют инновационные методы диагностики для раннего обнаружения заболеваний. Эта работа создает качественно новый уровень жизни в регионе, помогает спасать тысячи пациентов», — пояснил Кондратьев.

Губернатор отметил, что особое внимание в регионе уделяют оказанию первичной медицинской помощи в небольших и отдаленных хуторах и станицах. Для того, чтобы помощь была доступной, по всему краю открыли сосудистые, травматологические, онкологические межрайонные центры. В регионе работает 69 таких организаций.

Кроме того, идет обновление и транспорта для медучреждений: за 5 лет закупили более 1 тыс. автомобилей. Во все учреждения поставили 23,3 тыс. единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

