Шесть новых ФАПов построили по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани

В одном из учреждений уже приняли первых пациентов, остальные готовят к открытию.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что все ФАПы открыли в самых отдаленных районах Кубани.

«Новые медучреждения расположены в поселках Селекционном Белоглинского района, хуторах Лиманском Брюховецкого района, Восточном Ленинградского района и Тверском Крыловского района, станице Баракаевской в Мостовском районе», ― рассказал Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что в одном учреждении, расположенном в поселке Степном в Кавказском районе, уже принимают пациентов, остальные готовятся к открытию. Чтобы быстро построить, лицензировать и открыть новые учреждения, работы стартовали в ноябре прошлого года. ФАПы открыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Всего на Кубани с 2021 года построили 34 новых фельдшерско-акушерских пункта. Их строительств позволяет жителям малых и отдаленных населенных пунктов проще и оперативнее получить необходимую медпомощь, подчеркнул губернатор. По его словам, все объекты доступны для маломобильных пациентов, а также оснащены современным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2024 году на Кубани построят 14 фельдшерско-акушерских пунктов.