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Шесть микрорайонов и пригород Геленджика останутся без воды 8 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-mikrorajonov-i-prigorod-gelendzhika-ostanutsya-bez-vody-8-aprelya
Шесть микрорайонов и пригород Геленджика останутся без воды 8 апреля
Фото t.me/kvg_gel

Ограничения связаны с профилактическими мероприятиями по промывке резервуара чистой воды на Дивноморском водозаборе.

В связи с этим 8 апреля с 8:00 до 22:00 ожидается масштабное отключение воды. Под него попадают микрорайоны Толстый мыс, Магилат, Парус, Южный, Екатерининский, Южная промзона, а также поселок Светлый и село Дивноморское.

На этот период местных жителей просят заранее запастись водой. Также подвоз воды в накопительные емкости многоквартирных домов будут осуществлять по заявкам от управляющих компаний по телефону: +78614121033, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре прорвало теплотрассу в ЖК «Панорама». Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло днем 28 марта. Без горячей воды остались жители жилого комплекса. Причиной отключения стал порыв на теплосети диаметром 200 мм. В 12:51 ремонтные работы завершили.

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