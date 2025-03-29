Шесть микрорайонов и пригород Геленджика останутся без воды 8 апреля

Ограничения связаны с профилактическими мероприятиями по промывке резервуара чистой воды на Дивноморском водозаборе.

В связи с этим 8 апреля с 8:00 до 22:00 ожидается масштабное отключение воды. Под него попадают микрорайоны Толстый мыс, Магилат, Парус, Южный, Екатерининский, Южная промзона, а также поселок Светлый и село Дивноморское.

На этот период местных жителей просят заранее запастись водой. Также подвоз воды в накопительные емкости многоквартирных домов будут осуществлять по заявкам от управляющих компаний по телефону: +78614121033, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

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