Шесть медалей чемпионата «Профессионалы» получили кубанские студенты

Во всероссийских соревнованиях участвовали 700 конкурсантов из 62 регионов страны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 29 ноября.

В компетенции «Программные решения для бизнеса» лидером оказался студент экономико-технологического колледжа Сочинского государственного университета Тихон Суворин. За победу в международном зачете его наградили второй золотой медалью.

Студентка Краснодарского колледжа электронного приборостроения Диана Синянская стала серебряным призером в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». Также на втором месте студент Тихорецкого индустриального техникума Владимир Ахметов — «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Бронзу в компетенции «Инженерный дизайн САПР» завоевал студент Краснодарского машиностроительного колледжа Роберта Захаров. Третье место также занял ученик школы № 18 поселка Парковый Александр Белов — «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

«Поздравляю ребят с заслуженными победами», — написал Кондратьев в Telegram.

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