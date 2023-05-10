Шесть лет колонии грозит жителю Кубани, оформившему через приложение в телефоне кредит на умершую мать

В полиции Лабинского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 41-летнего местного жителя

По данным следствия, мужчина при помощи приложения банка с телефона оформил на имя умершей матери кредит на 340 тыс. рублей. Мужчина получил деньги и потратил их на свои нужды.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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