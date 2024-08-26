Шесть лет колонии дали мужчине, пытавшемуся зарезать знакомого в Сочи

Преступление произошло в октябре 2023 года в Сочи. В августе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который покушался на убийство знакомого.

Суд и следствие установили, что 31-летний злоумышленник из-за личной неприязни взял острый колюще-режущий предмет и шесть раз ударим им жертву в грудь и в живот. Убить пострадавшего нападавший не смог, так как его действия пресекла сожительница.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд назначил обвиняемому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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