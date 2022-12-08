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Шесть кубинцев-нелегалов по решению суда отправили на родину из Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-kubintsev-nelegalov-po-resheniyu-suda-otpravili-na-rodinu-iz-sochi
Шесть кубинцев-нелегалов по решению суда отправили на родину из Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Адлерский районный суд постановил выдворить из страны нарушителей миграционного законодательства РФ.

Шесть граждан Республики Куба судебные приставы препроводили из Центра временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе до пункта пропуска через границу в московском аэропорту. Оттуда кубинцы отправились на историческую родину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

С начала года судебные приставы Краснодарского края по решениям судов выдворили 472 иностранца, чье пребывание на территории РФ признали незаконным.

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