Шесть кубинцев-нелегалов по решению суда отправили на родину из Сочи
Происшествия
08.12.2022 14:59
Адлерский районный суд постановил выдворить из страны нарушителей миграционного законодательства РФ.
Шесть граждан Республики Куба судебные приставы препроводили из Центра временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе до пункта пропуска через границу в московском аэропорту. Оттуда кубинцы отправились на историческую родину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
С начала года судебные приставы Краснодарского края по решениям судов выдворили 472 иностранца, чье пребывание на территории РФ признали незаконным.
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