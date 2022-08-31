Шесть кубанских тхэквондистов завоевали медали на международных соревнованиях в Черкесске

Видео канала «Кубань 24»

С золотом из столицы Карачаево-Черкесской Республики вернулись сочинка Полина Шведкова и Ислам Шокуев из Тихорецка.

Также в числе медалистов сразу три спортсмена из Ейского района: Дмитрий Артюхов и Виктория Лукашенко завоевали серебро, Максим Горбань — бронзу. Еще одна медаль за третье место у краснодарца Юрия Кириченко.

Всего за 4 дня соревнований на ковер вышли 600 спортсменов, из них 21 представлял Краснодарский край.

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