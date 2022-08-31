Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Шесть кубанских тхэквондистов завоевали медали на международных соревнованиях в Черкесске

Спорт
31.08.2022 10:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-kubanskih-thekvondistov-zavoevali-medali-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-v-cherkesske
Видео канала «Кубань 24»

С золотом из столицы Карачаево-Черкесской Республики вернулись сочинка Полина Шведкова и Ислам Шокуев из Тихорецка.

Также в числе медалистов сразу три спортсмена из Ейского района: Дмитрий Артюхов и Виктория Лукашенко завоевали серебро, Максим Горбань — бронзу. Еще одна медаль за третье место у краснодарца Юрия Кириченко.

Всего за 4 дня соревнований на ковер вышли 600 спортсменов, из них 21 представлял Краснодарский край.

Читайте также: Юрий Кириченко из Краснодара завоевал бронзу на Спартакиаде сильнейших по тхэквондо.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Власти Краснодарского края опровергли информацию о подготовке Керченской переправы для эвакуации
  6. Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Прямой эфир
Мы в соцсетях