Шесть кубанских тхэквондистов завоевали медали на международных соревнованиях в Черкесске
Спорт
31.08.2022 10:19
С золотом из столицы Карачаево-Черкесской Республики вернулись сочинка Полина Шведкова и Ислам Шокуев из Тихорецка.
Также в числе медалистов сразу три спортсмена из Ейского района: Дмитрий Артюхов и Виктория Лукашенко завоевали серебро, Максим Горбань — бронзу. Еще одна медаль за третье место у краснодарца Юрия Кириченко.
Всего за 4 дня соревнований на ковер вышли 600 спортсменов, из них 21 представлял Краснодарский край.
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