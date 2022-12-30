Шесть кубанских росгвардейцев — участников СВО получили медали «За отвагу»

Государственные награды отличившимся при выполнении задач СВО вручил начальник ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Александр Решетников.

В соответствии с указом президента РФ за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, шесть офицеров были награждены медалями «За отвагу».

Генерал-майор Александр Решетников поблагодарил росгвардейцев за профессионализм, храбрость и верность долгу. Он подчеркнул, что сотрудники спецподразделения в реальных боевых условиях, продемонстрировали примеры отваги и силы духа.

«Вы решительно и грамотно действовали в сложной обстановке, проявили лучшие качества, которыми во все времена славились настоящие воины и защитники Отечества. Поэтому сегодня с гордостью вручаю медали «За отвагу», которые по-особому ценились и среди фронтовиков Великой Отечественной войны. Они завещали нам помнить о завоеванной в жестоких битвах победе над фашизмом, их подвиги — ориентир для нас в борьбе с неонацизмом», — цитирует Решетникова пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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