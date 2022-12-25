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Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов получил орден имени Пирогова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ministr-zdravoohraneniya-kubani-evgenij-filippov-poluchil-orden-imeni-pirogova
Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов получил орден имени Пирогова
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министр здравоохранения Краснодарского края был удостоен почетного знака за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Указ о награждении Евгения Филиппова подписал президент РФ Владимир Путин.

Орден имени русского хирурга, ученого и педагога Н. И. Пирогова учредили в 2020 году. Первыми ее получили врачи и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением коронавируса.

Евгений Филиппов родился 6 апреля 1973 года в Краснодаре. Является выпускником Кубанской государственной медицинской академии1997 года, специальность «Лечебное дело». В 1998 году закончил интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология».

С 1997 года занимал должность врача-акушера-гинеколога Родильного дома Сочи. Был заведующим отделением, заместителем главврача и главой перинатального центра города Сочи, возглавлял горбольницу № 9. С июля 2013 года занимает пост главы краевого минздрава, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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