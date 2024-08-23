Шесть иномарок и столб повредились в массовом ДТП в Сочи
Происшествия
23.08.2024 14:48
Авария произошла днем 23 августа на трассе в районе Хосты.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался с попутно едущими автомобилями Toyota и Ford, а после в столб дорожного освещения.
От удара столб упал на автомобили Chery, Kia и Toyota, двигавшиеся по нижнему ярусу дороги. По факту аварии проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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