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Шесть иномарок и столб повредились в массовом ДТП в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-inomarok-i-stolb-postradali-v-massovom-dtp-v-sochi
Шесть иномарок и столб повредились в массовом ДТП в Сочи
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла днем 23 августа на трассе в районе Хосты.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался с попутно едущими автомобилями Toyota и Ford, а после в столб дорожного освещения.

От удара столб упал на автомобили Chery, Kia и Toyota, двигавшиеся по нижнему ярусу дороги. По факту аварии проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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